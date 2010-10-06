Український кріобіолог отримала «золото»

Директор Кріобанку київського Інституту клітинної терапії Галина ЛОБИНЦЕВА отримала золоту медаль за унікальну методику виділення, кріоконсервування та зберігання стовбурових клітин людини (патент «Спосіб консервації гемопоетичних клітин людини» №46673 Україна і RU 2233589 C2). Як повідомили УНІАН в Інституті клітинної терапії, цю нагороду вчена дістала на VI Міжнародному салоні винаходів і нових технологій «Новий час», який пройшов у Севастополі.

Розроблена кандидатом біологічних наук, лауреатом Державної премії Г.ЛОБИНЦЕВОЮ методика, як вважають фахівці, дає змогу створити медичні препарати для лікування багатьох небезпечних захворювань.

Учена, коментуючи пресі свій винахід, відзначила значний внесок салону «Новий час» у розвиток міжнародної співпраці у винахідницькій та науковій діяльності, а також від імені колективу Інституту клітинної терапії висловила подяку організаторам салону. «Новий час» велику увагу приділяє винаходам, спрямованим на поліпшення якості життя людини, – відзначила вона. – Не дивно, що журі звернуло увагу на нашу методику».

Ще одну золоту медаль і диплом Г.ЛОБИНЦЕВА отримала від Міжнародного агентства охорони інтелектуальної власності Молдови.

У свою чергу, генеральний менеджер салону Володимир КУЛИКОВ відзначив, що «для участі були відібрані новаторські розробки 240 досвідчених винахідників і 60 – молодих, які представляли понад 20 країн світу, – від Аргентини до Японії». «Салон проходив під гаслом «Стійкий розвиток під час змін», – сказав він. – Особливість нинішньої експозиції в тому, що він одержав урядову підтримку. Тут були представлені винаходи й інновації як у фундаментальних, так і прикладних науках. Сфери застосування розробок – від енергетики, електроніки, загальної та інженерної механіки до технологій здоров`я і безпеки життєдіяльності, спорту й дозвілля». За його словами, крім офіційних призів і нагород салону, свої призи заснували міністерства, відомства та наукові установи України, Бельгії, Молдови, Ірану, Російської Федерації, Сербії, Румунії, Естонії.

Довідка. 6 жовтня 2010 сповнюється 22 року від дня першої трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові. В Україні дослідження в галузі клітинних технологій проводяться з 1971 року. Робота українських учених високо оцінюється усесвітньою науковою громадськістю.