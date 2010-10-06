Тимошенко зрозуміла, чому у Кабміні запровадили дрес-код

Лідер партії ”Батьківщина”, колишня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає смішним запровадження для співробітників Секретаріату Кабінету міністрів дрес-коду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «Королева Англії і Муаммар КАДДАФІ, наприклад, ніколи б не потрапили в Кабмін».

«Коли не знають, як проводити реформи, розпочинається запровадження дрес-коду», - додала вона.

*** Міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ своїм наказом від 30 вересня затвердив рекомендації щодо зовнішнього вигляду працівників Секретаріату Кабміну. Рекомендації введені в дію з 1 жовтня "з метою підвищення рівня дисципліни".

Основна увага в документі приділена діловому костюму і гардеробу держслужбовця. Згідно з наказом, працівники Секретаріату Кабміну повинні одягатися тільки в діловому стилі.