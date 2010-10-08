Експерт: в Україні згорнуть бізнес близько мільйона підприємців-спрощенців

Голова Інституту підтримки регуляторної реформи в Україні Володимир ДОРОШ прогнозує, що до кінця року в Україні згорнуть бізнес близько мільйона підприємців, які працюють на єдиному податку.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, малі підприємці, які сплачують єдиний податок, відмовляються платити додаткові відрахування до Пенсійного фонду, які з липня зросли до 200 грн. До середини жовтня вони мають сплатити державі ці додаткові пенсійні внески за цілий квартал, що становить майже тисячу гривень. Не кожен малий підприємець за нинішніх умов може це зробити, вважає В.ДОРОШ.

За його словами, якщо такі податкові зміни, ухвалені без обговорення з громадськістю, негайно не скасувати, це стане причиною припинення діяльності понад мільйона суб`єктів господарювання. Також підвищення сум обов’язкових платежів до Пенсійного фонду призведуть до тінізації малого бізнесу в Україні, а це спричинить суттєве скорочення робочих місць і зменшення надходжень до державного бюджету.

«Якщо щомісяця мільйон підприємців мали платити по 200 грн. податку, то втрачається 200 млн. грн. Якщо помножити на п’ять місяців, відколи закон вступив у силу, то через податкові органи держава недоотримає 1 млрд. 100 тис. А всього додатково держава планувала зібрати до пенсійного фонду 1 млрд. грн.», - зазначив В.ДОРОШ.

За його словами, підприємці, які працюють за єдиним податком, незацікавлені у сплаті додаткових відрахувань до Пенсійного фонду, оскільки, вийшовши на пенсію, вони отримають за це лише 30 грн. надбавки до мінімальної пенсії.

Крім того, законодавці вимагають обов’язково сплачувати додаткові внески і від пенсіонерів, які мають свій бізнес.

«Також люди, які по основному місцю роботи платять відрахування і є підприємцями, теж змушені платити ще раз. Цікаво, їм що потім подвійну пенсію платитимуть?», - зауважив голова Інституту підтримки регуляторної реформи.