Мороз роздав кожній свашці по ковбасці

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що п’ятеро суддів Конституційного Суду України порушили закон про Конституційний Суд.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на засіданні парламенту, коментуючи учорашню заяву п’яти суддів Конституційного Суду про тиск на них з боку окремих політичних сил.

За словами О.МОРОЗА, судді оцінили як конституційний указ Президента про розпуск парламенту і як неконституційні рішення Верховної Ради. «Це взагалі не просто довільне тлумачення правових норм, це пряме порушення закону про Конституційний Суд», - сказав голова ВР.

Він підкреслив, що участь у прес-конференціях і політична діяльність суддів законом про Конституційний Суд «не передбачається, точніше сказати - вона заборонена». О.МОРОЗ нагадав, що судді КС не мають права давати правову оцінку тим чи іншим актам, в тому числі й указу Президента. «Суд має дати, але не окремі судді», - зазначив він.

О.МОРОЗ також розкритикував учорашні висловлювання колишнього судді Конституційного Суду, радника Президента України Володимира ШАПОВАЛА про те, що Конституційний Суд прийматиме політичне рішення з приводу указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

«А де це він узяв, я хотів би знати. У законі про Конституційний Суд, в самій Конституції функція суду визначається як обов’язок давати висновки щодо відповідності Конституції тих чи інших правових актів, а не політичні оцінки», - підкреслив О.МОРОЗ.

Він висловив сподівання, що рішення суду буде не політичним, а грунтватиметься на нормах Основного Закону. О.МОРОЗ переконаний, що рішення Конституційного Суду «буде правовим і зійдеться з оцінкою Верховної Ради щодо указу Президента».

Він ще раз підкреслив, що жодної підстави, передбаченої Конституцією України для розпуску парламенту, немає. На думку голови ВР, навіть якби хтось хотів провести дострокові вибори у терміни, передбачені в указі, то це зробити неможливо.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня п’ятеро суддів Конституційного Суду заявили, що відмовляються брати участь у розгляді справи щодо відповідності Конституції України указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України через тиск на них з боку окремих політичних сил.

Як зазначається у заяві, під якою поставили підписи судді КС Ярослава МАЧУЖАК, Віктор ШИШКІН, Володимир КАМПО, Петро СТЕЦЮК і Дмитро ЛИЛАК, «певні політичні сили через своїх представників публічно вчиняють грубий тиск як на окремих суддів, так і на весь склад КС України».