У Москві видали книжку про Тимошенко

У Москві презентували книжку «Антропология власти. Юлия Тимошенко».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, автор книжки, керівник відділу гуманітарних досліджень Російського інституту стратегічних досліджень Тамара ГУЗЕНКОВА повідомила, що робота над книгою тривала близько року.

За словами Т.ГУЗЕНКОВОЇ, у книжці розглядаються сучасні процеси в Україні через призму діяльності Ю.ТИМОШЕНКО. Особливістю книги є те, що цей політик розглядається не тільки як політичний, але й як психологічний, а також культурно-антропологічний феномен. Автор ставить питання: закономірно чи випадково поява Ю.ТИМОШЕНКО на політичній арені, виявляє причини її непотоплюваності, визначає характер і ступінь її впливу на політичне і суспільне життя України.

Автор вважає, що чинник Ю.ТИМОШЕНКО зіграв в українській політиці дуже помітну і у багатьох відношеннях істотну роль.

«І він ще довго позначатиметься, навіть якщо її ім`я згадуватимуть все рідше, а її діяльність переміститься на периферію великої політики», - говориться у вступній частині книги. Т.ГУЗЕНКОВА не сумнівається, що суспільству і політичному класу країни ще належить осмислити новітню політичну історію України і винести з неї уроки.

«Тим паче, що соціальний типаж такого політика схильний до відродження», - вважає вона.

За словами Т.ГУЗЕНКОВОЇ, книга не є політологічною – «інакше вона з`явилася б напередодні виборів», а науковою.

Аналізуючи причини поразки Ю.ТИМОШЕНКО на президентських виборах 2010 року, Т.ГУЗЕНКОВА висловлює думку, що такий невеликий - в 3% - розрив з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ обумовлений не слабкою електоральною підтримкою і не тільки і не стільки внутрішніми суперечностями, а політичною моделлю, «яку вона своїми руками сформувала і заручником якої вона виявилася».

«Це політична мобілізаційна модель з жахливою партійною і міжособовою конкуренцією, нездатність йти на компроміс, нездатність домовлятися на міжелітному рівні. Останній чинник має принципово важливе значення, оскільки Україна, на відміну від Росії, є не вертикаллю, а горизонталлю влади. Тому міжгрупові домовленості, по суті справи – змови, звичайно, мають велике значення (в Україні – УНІАН), на що Ю.ТИМОШЕНКО врешті-решт не пішла, відмовилася від цього і втратила значну частину політичної підтримки», - вважає Т.ГУЗЕНКОВА.

Вона також зізналася у величезній симпатії до Ю.ТИМОШЕНКО. «Напевно, більше, ніж я, про неї ніхто не знає. І я прониклася нею – мені здається, що я розумію, як вона думає, що вона робить, в якихось речах співчуваю», - сказала автор.

Т.ГУЗЕНКОВА тут же додала, що після виборів вона зрозуміла, що Ю.ТИМОШЕНКО все ж таки вичерпала свій політичний потенціал. «Вона сама себе загнала в якусь маргінальну нішу радикалізуючогося націоналістичного опозиційного політика. І це цілком згубно», - вважає автор.

Книга складається з 10 розділів. Серед них такі, як: «Політичний генезис», «Партія і її лідер», «В опозиції», «У влади». Також «Міф про головного героя» і «Контрміф і деміф». Третя частина включає розділи «Влада і тіло», «Мова як засіб влади» і «Гендер і влада». Завершує книгу розділ «Від влади до безвладдя».

За словами Т.ГУЗЕНКОВОЇ, книга незабаром з`явиться і в Україні. «11 листопада презентація моєї книги відбудеться в Києві», - сказала вона.