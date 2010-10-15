Новий барельєф Славі Стецько відкрили в Тернополі

У Тернополі відкрили новий барельєф провідниці ОУН Ярославі Стецько на місці попереднього, який був розтрощений вандалами.

Новий барельєф вилитий із бронзи, виготовляли його в Києві. Встановили барельєф на бульварі Шевченка, де розташований офіс КУН.

Композиція складається із погруддя Я.Стецько, емблеми ОУН та фігурного напису «У цьому будинку в 1992-2003 роках неодноразово перебула голова ОУН, АБН, КУН Слава Стецько». Кошти на відновлення барельєфу було виділено з міського бюджету.

«У патріотичному Тернополі сталася подія, яка б ніколи не мала тут статися – вандали знищили барельєф Ярослави Стецько. Але сьогодні ми дали таку відповідь, яка має бути на такі акти вандалізму – новий барельєф у бронзі», – сказав під час виступу міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ.

Виступаючі також згадували заслуги Я.Стецько як в часи діяльності ОУН, так і тоді, коли вона була депутатом Верховної Ради України та головою Проводу КУН.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 17 на 18 серпня цього року невідомі понищили цей барельєф і барельєф полковникові УПА Омеляну Польовому. У жовтні начальник обласного управління міліції Федір БОРТНЯК повідомив, що затримано двох наркоманів, які понищили обидва барельєфи. За його словами, ці ж наркомани 28 вересня пошкодили пам’ятник повідникові ОУН Ярославу Стецьку у селі Кам’янки Підволочиського району. Затриманим – 24 та 34 роки, вони є уродженцями Бережанського та Тернопільського районів.

Сьогодні почесний голова КУН у Тернопільській області Оксентій КАМЕНЮК поставив під сумнів цю інформацію: «Справу Гонгадзе вже скільки розслідують. Списали на КРАВЧЕНКА. І так само на наркоманів легко списати те, що понищили барельєфи Ярославі Стецько та командиру УПА Омеляну Польовому», – сказав О.КАМЕНЮК.

На його думку, за актами вандалізму, які сталися в серпні у Тернополі, стоять антиукраїнські політичні партії. «Вони це зробили для того, щоб принизити націоналістів, їхні здобутки. До цього пам’ятники героям нищили в інших регіонах, тепер ж вони продемонстрували, що і в Тернополі є їхня сила», – вважає О.КАМЕНЮК.

Він висловив сподівання, що настануть часи, коли вдасться з’ясувати, хто насправді стояв за нищенням пам’ятних знаків у Тернополі. «Навряд чи це станеться зараз. Мають настати кращі часи, тоді стане все відомо. Але для цього потрібно, щоб змінилася влада», – підсумував О.КАМЕНЮК.