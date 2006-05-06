Політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що вчорашні політичні консультації Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо формування парламентської коаліції з лідерами політичних сил, які пройшли до Верховної Ради, свідчать, що В.ЮЩЕНКО вирішив повернути собі роль політичного лідера.

Таку думку А.ЄРМОЛАЄВ висловив, коментуючи агентству УНІАН факт вчорашніх зустрічей В.ЮЩЕНКА з першим номером списку “Нашої України”, прем’єр-міністром Юрієм ЄХАНУРОВИМ, лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, лідером СПУ Олександром МОРОЗОМ та лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

“Я думаю, що, навіть говорячи про те, що Президент дистанціюється, В.ЮЩЕНКО сьогодні буде боротися за повернення собі статусу лідера коаліційних переговорів і політичного лідера переговорного процесу, тому що він за ці два місяці побачив, що насправді його колишні соратники досить цинічно виборюють собі право лідерів на майбутнє. Якщо Президент залишиться таким невдахою-рефері, то не виключено, що його колишні соратники просто будуть грати на майданчику нових лідерів”, - вважає А.ЄРМОЛАЄВ.

На думку політолога, активізація позиції Президента у переговорному процесі пов’язана з тим, що “ці абсолютно безплідні два місяці роботи... просто примусили В.ЮЩЕНКА повернутися до цього процесу в якості модератора”. При цьому А.ЄРМОЛАЄВ зазначив: “Як на мене, вчорашні переговори не принесли ніякого практичного результату. Головний підсумок – це повернення В.ЮЩЕНКА як модератора у переговорний процес, і це дуже важливо”.

За словами політолога, В.ЮЩЕНКО свого часу прислухався до порад свого оточенняі тривалий час тримався поза переговорами, хоча це була політична помилка.

“Президент все ж таки мав би боротися за те, щоб залишати за собою роль модератора коаліційних переговорів, підтверджуючи тим самим роль політичного лідера у коаліційних процесах, незалежно від того, чи це буде широкий, чи вузький формат. Відповідно, як наслідок, в очах багатьох учасників переговорів і в нейтральному середовищі – серед експертів, політиків – почало створюватися

враження, що йде конкуренція за нового лідера, в першу чергу, я маю на увазі амбіції пані ТИМОШЕНКО, яка, претендуючи на посаду прем’єра від “неопомаранчевої” коаліції, тим самим фактично робила заявку на нове політичне лідерство. Я думаю, що просто Президент зробив висновки”, - зазначив А.ЄРМОЛАЄВ.

Він додав, що свого часу, коли Ю.ТИМОШЕНКО апелювала до В.ЮЩЕНКА з пропозицією очолити переговори, вона мала рацію і це дійсно треба було робити. “Але не для того, щоб благословляти той формат, який пропонував БЮТ, а для того, щоб підтвердити власне лідерство серед тих сил, з якими В.ЮЩЕНКО співпрацював з 2000 року”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Щодо перспектив майбутньої коаліції він висловив сумнів у тому, що сьогодні можливий радикальний поворот і створення коаліції, наприклад, у форматі “Наша Україна” – Партія регіонів. Однією з причин цього А.ЄРМОЛАЄВ називає те, що за час, коли у центрі представники партій втратили можливості до компромісу, на місцях є багато фактів утворення коаліцій на рівні районних, міських, обласних

рад саме у форматі трійки БЮТ-НУ-СПУ. “Відповідно, зараз зробити такий радикальний розворот, це значить стимулювати внутрішні кризи в партіях і блоках”, - сказав політолог.

Інша справа, за його словами, цілком можливо, що підтвердження коаліційного формату трійки за лідерства В.ЮЩЕНКА дозволить повернутися до теми великої коаліції. “У будь-якому разі, я думаю, що Президент, зараз повертаючи собі цю роль політичного лідерства, буде наполягати в першу чергу на форматі великої коаліції, скажімо, за схемою “3+1”. Чи підтвердиться це наприкінці травня –

поки що сказати важко, але зараз вимальовується сценарій: “трійка плюс один”, - вважає А.ЄРМОЛАЄВ. Водночас, на його думку, можливо, протягом літа формат“3+1” буде невдалим і лишиться лише “трійка”. “Але до цієї ідеї будуть повертатися восени, скоріш за все, у жовтні”, - зазначив політолог.

На його думку, скоріш за все, про коаліцію все стане зрозуміло ближче до двадцятих чисел травня.

Коментуючи вчорашні слова В.ЯНУКОВИЧА про те, що у бесіді з ним В.ЮЩЕНКО не виключив можливості розпуску коаліції, якщо вона буде неефективною, А.ЄРМОЛАЄВ зазначив: “Я думаю, що в даному випадку В.ЮЩЕНКО сказав В.ЯНУКОВИЧУ те, що мусив сказати силі, з якою він хотів би зберегти нормальні стосунки, але розуміє, що програна тактика, причому програна з вини його найближчих соратників, які зіграли не на користь Президента. І, бажаючи сьогодні створити велику коаліцію, мабуть, В.ЮЩЕНКО розуміє, що це нереально з тактичного розкладу сил. Можливо, саме це він має на увазі, коли говорить В.ЯНУКОВИЧУ про те, що буде момент, коли треба буде повертатися до великої коаліції. Тому я і говорю про жовтень, як про ще одну критичну точку після “неопомаранчевої” коаліції”.