Прибічники Української морської партії спробували перекрити трасу на Крим

У Херсоні сьогодні понад 300 осіб, які протестували проти спроб зняти з виборів в області і обласному центрі Українську морську партію, перекрили трасу, що з’єднує з Кримом, – Херсонський міст через Дніпро в районі селища Антонівка (передмістя Херсона).

Як повідомили УНІАН в обласному відділенні Комітету виборців України, також учасники акції обурені протиправними діями херсонського міського тервиборчкому, який «в незрозумілий і непрозорий спосіб на своєму засіданні сформував дільничні виборчі комісії».

В ході акції, щоб не порушувати громадський порядок, люди колонами намагалися перейти пішохідний перехід. Проте скористатися своїм правом на протест люди не змогли, оскільки оперативно прибув наряд «Беркута» і розігнав протестувальників.

Але учасники акції не розійшлися, а продовжили мітингувати на узбіччі траси ще якийсь час. Рух автотранспорту по трасі на Крим під час акції припинявся лише епізодично на незначний час.

Пізніше джерело в УМВС в Херсонській області повідомило, що за фактом спроб перекрити трасу загальнодержавного значення порушено кримінальну справу. В той же час джерело не повідомило, хто саме фігурує у цій справі в якості обвинуваченого.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Херсонський окружний адміністративний суд задовольнив прохання колишнього члена УМП (до 2007 року) Олександра КАДЕСНИКОВА про визнання незаконності дій суб`єкта виборчого процесу і відміну державної реєстрації Херсонської обласної і міської організації Української морської партії.

Підставою для зняття з реєстрації декількох сотень кандидатів до рад всіх рівнів Херсонської області від Української морської партії суд назвав нібито наявні порушення при перереєстрації партії ще влітку цього року.

Лідер обласної організації УМП Олена РОТОВА, яка за різними соціологічними опитуваннями є одним з рейтингових кандидатів на посаду міського голови, заявила, що вся історія зі зверненням до суду є провокацією, «спланованою людьми, зацікавленими в усуненні конкурентів».