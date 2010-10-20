Тимошенко розказала, коли впаде гривня

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Україна через непрофесійні дії уряду перебуває в економічному колапсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-конференції у Чернігові.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, влада проводить неконтрольовану емісію грошей, не підтверджену реальним економічним зростанням. Зокрема, вона оприлюднила інформацію, що на 1 вересня обсяг емісії становив 76,7 млрд. грн., на сьогодні – 83,6 млрд. грн., що складає третину державного бюджету.

"Економіка – це не тільки філософія, це ще й математика, причому жорстка. Якщо на вході ставиться емісія 83 млрд. грн., то на виході гарантовано ми з вами отримаємо інфляцію, яку неможливо буде контролювати. Це закономірність", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона вважає, що уряд діє непрофесійно. "Професійна людина, яка б працювала у фінансово-економічному блоці уряду, від нестачі грошей у бюджеті плакала ось такими сльозами, але до друкарського станка не доторкнулася б навіть пальцем. Бо це атомна зброя: включив станок – і країна може увійти у такий неконтрольований стан, з якого її виводити буде просто неможливо", - зазначила лідер “Батьківщини”.

Вона також повідомила, що сьогодні у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії для з`ясування ситуації з друком гривні.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО спрогнозувала падіння курсу національної валюти після виборів.

За її словами, в Україні зараз "справжній економічний колапс, адже падіння іноземних інвестицій, навіть порівняно з 2009 кризовим роком, становить 29%”. "Це дані не опозиції, це офіційно оприлюднена інформація Національного банку. Це цифра", - зазначила керівник партії "Батьківщина".

За даними Ю.ТИМОШЕНКО, інфляція зашкалює за 50%, чого раніше не було, люди хочуть згортати свій бізнес. Зокрема, тільки на Дніпропетровщині здано 1300 свідоцтв про реєстрацію малих підприємств.

"Економічний колапс у тому, що неграмотно ведеться фінансово-економічна політика", - констатувала Ю.ТИМОШЕНКО.