В Одесі відкриється білоруське генконсульство
Питання практично вирішене МЗСом Білорусі
Посольство Республіки Білорусь в Україні має намір до кінця року відкрити в Одесі генеральне консульство.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам радник-посланник Посольства Білорусі Віктор ГЕЙСИК, який під час візиту до Одеси зустрівся з віце-мером Михайлом КУЧУКОМ.
В.ГЕЙСИК уточнив, що «питання відкриття в Одесі дипломатичного представництва практично вирішено МЗСом Білорусі». Проте, на думку дипломата, можуть
виникнути проблеми з урахуванням високої орендної плати за приміщення в Одесі.
Він також відзначив, що в консульський округ, швидше за все, входитиме не
більше двох областей України, оскільки передбачається, що «головним завданням
консульства буде розвиток економічного співробітництва».
Мета нинішнього візиту білоруської делегації - ознайомитися з економічним
потенціалом Одеси і регіону і «ще більше наблизити місто до Білорусі». «Ми
прибули сюди з благородною місією, - наголосив В.ГЕЙСИК. - Ми, безперечно,
враховуємо той факт, що підприємства регіону поставили до Білорусі за перший
квартал цього року продукції більше, ніж за той самий період вся Білорусь - до
України». Він уточнив, що йдеться про поставки майже 50 видів продукції на
загальну суму 5 млн. доларів.
Радник-посланник нагадав, що в нинішньому році президенти України і Білорусі
поставили завдання «забезпечити товарообіг більш ніж на 2 млрд. доларів». Тому
співробітники місії поставили перед собою мету об`їздити всі регіони України,
аби вивчити економічний потенціал.
За словами керівника білоруської делегації, на зустрічі з М.КУЧУКОМ
обговорювалися перспективи розвитку торговельно-економічної співпраці, зокрема
на базі існуючого туристично-рекреаційного потенціалу Одеси. Білоруська
сторона зацікавлена поставляти до Одеси продукцію машинобудівної
промисловості, зокрема, трактори, налагодити в Одесі спільне виробництво
автонавантажувачів. Разом з тим, білорусів цікавить одеський досвід висотного
житлового будівництва, роботи з повзучими грунтами, сказав В.ГЕЙСИК.