В Одесі відкриється білоруське генконсульство

Посольство Республіки Білорусь в Україні має намір до кінця року відкрити в Одесі генеральне консульство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам радник-посланник Посольства Білорусі Віктор ГЕЙСИК, який під час візиту до Одеси зустрівся з віце-мером Михайлом КУЧУКОМ.

В.ГЕЙСИК уточнив, що «питання відкриття в Одесі дипломатичного представництва практично вирішено МЗСом Білорусі». Проте, на думку дипломата, можуть

виникнути проблеми з урахуванням високої орендної плати за приміщення в Одесі.

Він також відзначив, що в консульський округ, швидше за все, входитиме не

більше двох областей України, оскільки передбачається, що «головним завданням

консульства буде розвиток економічного співробітництва».

Мета нинішнього візиту білоруської делегації - ознайомитися з економічним

потенціалом Одеси і регіону і «ще більше наблизити місто до Білорусі». «Ми

прибули сюди з благородною місією, - наголосив В.ГЕЙСИК. - Ми, безперечно,

враховуємо той факт, що підприємства регіону поставили до Білорусі за перший

квартал цього року продукції більше, ніж за той самий період вся Білорусь - до

України». Він уточнив, що йдеться про поставки майже 50 видів продукції на

загальну суму 5 млн. доларів.

Радник-посланник нагадав, що в нинішньому році президенти України і Білорусі

поставили завдання «забезпечити товарообіг більш ніж на 2 млрд. доларів». Тому

співробітники місії поставили перед собою мету об`їздити всі регіони України,

аби вивчити економічний потенціал.

За словами керівника білоруської делегації, на зустрічі з М.КУЧУКОМ

обговорювалися перспективи розвитку торговельно-економічної співпраці, зокрема

на базі існуючого туристично-рекреаційного потенціалу Одеси. Білоруська

сторона зацікавлена поставляти до Одеси продукцію машинобудівної

промисловості, зокрема, трактори, налагодити в Одесі спільне виробництво

автонавантажувачів. Разом з тим, білорусів цікавить одеський досвід висотного

житлового будівництва, роботи з повзучими грунтами, сказав В.ГЕЙСИК.