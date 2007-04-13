Янукович пояснив, чому він - проросійський, а Ющенко - прозахідний

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ спростовує твердження про те, що він є проросійським політиком в Україні.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю французькому виданню Figaro (переклад інтерв`ю розміщено на сайті ІноПреса).

«Якщо відповідність західним принципам передбачає роботу поза рамками законності, тоді Президента можна назвати прозахідним. Якщо бути проросійським – значить, поважати конституцію і верховенство закону, тоді ЯНУКОВИЧ проросійський», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання, чи згоден він з твердженнями, що Президент України є прозахідним політиком, а прем`єр-міністр - проросійським.

Прем`єр-міністр також пояснив причини, через які він не є прихильником вступу України в НАТО. «Опитування громадської думки показують, що за вступ в НАТО висловлюються всього 15-20% населення України. За такої слабкої підтримки було б неправильно піднімати це питання, оскільки згідно з законом воно має бути вирішене на референдумі», - пояснив він.

При цьому свою прихильність до вступу України в Євросоюз В.ЯНУКОВИЧ мотивував підтримкою українським народом такого кроку. «Це було одним із пріоритетних пунктів програми моєї партії на виборах в березні 2006 року. Ми повинні розвивати співпрацю з ЄС, щоб через якийсь час мати можливість вступити в нього», - сказав керівник уряду України.