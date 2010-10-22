Суд заборонив «антитабачну» акцію на Банковій

Окружний адміністративний суд Києва заборонив партії «За Україну!» проводити біля Адміністрації Президента акцію з вимогою негайного звільнення міністра освіти та науки Дмитра ТАБАЧНИКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, в рішенні суду вказано, що “з 24 по 26 жовтня в Україні відбудеться візит прем’єр-міністра Канади, а 27 жовтня - візит прем’єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА”.

Відповідно до рішення суду, «проведення масових заходів біля приміщення Адміністрації Президента України негативно вплине на імідж столиці України, що зумовить негативне враження вищих посадових осіб іноземних держав про країну в цілому».

Активісти партії «За Україну!», натомість, проводять сьогодні акцію на вулиці Лютеранській.

Як повідомлялося, лідер партії, народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО ще в день призначення Д.ТАБАЧНИКА міністром зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про його звільнення. Також партія «За Україну!» з перших днів діяльності Д.ТАБАЧНИКА розгорнула широкомасштабну кампанію «STOP Табачник!».