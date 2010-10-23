Тимошенко вимагає порушити справу за незаконний друк бюлетенів

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Генеральної прокуратури порушити кримінальну справу за фактом незаконного друку у Харкові виборчих бюлетенів.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, вона сказала у Луцьку: "Я вимагаю від Президента держави терміново через своїх прокурорів порушити кримінальну справу і взяти на себе персональну відповідальність за те, що він покриває друк фальшивих бюлетенів, фальшивих протоколів і, по суті справи, перетворив демократію в нашій державі в профанацію, абсурд і неправду".

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні о 7-й годині ранку до харківського штабу партії "Батьківщина" зателефонував працівник поліграфічного підприємства "Фоліо Плюс" та повідомив про те, що у типографії без державного замовлення друкуються фальшиві бюлетені для голосування на місцевих виборах.

"Ця людина повідомила, що повним ходом ця типографія друкує фальшиві бюлетені, тобто другий дубль, додатковий пакет бюлетенів, який буде заповнюватися окремо, комплектуватися скриньки будуть окремо і, як наслідок, будуть заздалегідь виписуватися протоколи на базі цих фальшивих бюлетенів", - уточнила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що представники харківського штабу "Батьківщини" виїхали до типографії і дійсно знайшли фальшиві бюлетені. "Вони вилучили те, що змогли вилучити, як порізані, так і непорізані бюлетені, надруковані на великих листах, і вже зрозуміло, що типографія "Фоліо Плюс" не мала офіційного підряду на друк бюлетенів", - додала лідер партії.

Вона підкреслила, що інформацію про незаконний друк бюлетенів в Харкові буде передано міжнародним та внутрішнім спостерігачам за виборами. "Сьогодні цю інформацію буде доведено до всіх міжнародних інформаційних агенцій, до всіх інституцій - і Ради Європи, і Європейського Союзу, тому що після таких "сенсацій" стосовно цих виборів, їх не можна буде вважати такими, які відбулися чесно, прозоро, без фальшування, на відкритій основі", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.