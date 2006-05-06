Литвин знайшов собі роботу

Голову Верховної Ради України четвертого скликання Володимира ЛИТВИНА обрано віце-президентом Національної Академії наук України.

Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердив сам В.ЛИТВИН.

За його словами, сьогодні на зборах НАНУ три чверті присутніх проголосували за його кандидатуру.

Як відомо, 5 травня за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбулась звітня сесія загальних зборів НАНУ, на якій було обговорено звіт про діяльність Академії у 2005 році.

В.ЛИТВИН є академіком Національної Академії наук України.