Олесь Довгий вручив нагороди ветеранам

Сьогодні у приміщенні Київської міської державної адміністрації відбулося урочисте вручення державних нагород активістам ветеранських об’єднань та організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, нагороди вручав заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

За словами О.ДОВГОГО, він і вся нова команда столичної влади усвідомлює усе те, що зробили ветерани Великої Вітчизняної війни, героїчно та самовіддано обороняючи Батьківщину. «Ми ваші нащадки і знаємо, що без вас - тих, хто так самовіддано на фронтах війни, ризикуючи всім, власним здоров’ям, життям, боронив Батьківщину, ми сьогодні не могли б сподіватися на спокій, який є

зараз, і не змогли б думати про завтрашній день і працювати на благо наступних поколінь», - сказав О.ДОВГИЙ.

Звертаючись до ветеранів, він пообіцяв, що усі зусилля нової команди будуть спрямовані на те, щоб зберегти їм «здоров’я, нервову систему, зберегти усмішку на ваших обличчях», і що влада робитиме все, щоб у суспільстві панував спокій та злагода, максимальний компроміс для того, щоб не з’явилось причин для повторення подій Великої Вітчизняної війни.

О.ДОВГИЙ також пообіцяв, що буде змінено систему спілкування з ветеранами. «Система, вибудована на сьогодні, десь не дозволяє чути про всі ваші проблеми. Ми будемо робити все, щоб ту систему звернути навпаки, щоб не ті люди, які заслуговують шану та повагу, як ви, звертались з проханнями та зверненнями до нас, а щоб наші представники цікавилися щоденно вашими турботами», - наголосив О.ДОВГИЙ.

Згідно з указом Президента України від 3 травня, ветеранам Великої Вітчизняної війни було вручено три ордени «За заслуги» III ступеня, орден Богдана Хмельницького I ступеня, чотири ордени Богдана Хмельницького II ступеня, орден «За мужність» III ступеня і два ордени Княгині Ольги III ступеня.