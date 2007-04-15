Катеринчук увійшов до першої п’ятірки блоку Луценка

До першої п’ятірки виборчого списку створеного сьогодні у Києві блоку політичних партій «Народна самооборона Юрія Луценка» увійшли обраний лідером блоку та головою політради Юрій ЛУЦЕНКО, народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК, голова фонду «АнтиСНІД» Наталія ЛУК’ЯНОВА, тележурналіст Володимир АР’ЄВ і народний депутат Володимир СТРЕТОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, склад списку, до якого увійшли 183 особи, було затверджено сьогодні на міжпартійному з’їзді партії «Вперед, Україно!» і Християнсько-Демократичного Союзу, який утворили блок «Народна самооборона Юрія Луценка».

За список, який було взято за основу, проголосували 219 делегатів з’їзду, 6 проти, 16 – утримались (із 241 присутнього у залі на момент голосування делегата).

Шостим у списку значиться народний депутат, головний редактор газети «Сільські вісті» Іван СПОДАРЕНКО, сьомим - Віктор МУСІЯКА (лідер партії «Вперед, Україно!», професор Києво-Могилянської академії), восьмим – радник Президента України Тарас СТЕЦЬКІВ, дев’ятим – президент громадської організації «Центр досліджень політичних цінностей» Олесь ДОНІЙ, десятим – народний депутат Давид ЖВАНІЯ.

Також у списку присутні колишній начальник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирило КУЛІКОВ (№11), екс-прокурор Криму Віктор ШЕМЧУК (№16), генеральний продюсер «5 каналу» Юрій СТЕЦЬ (№17), народний депутат Володимир МАРУЩЕНКО (№22), під №28 - Світлана КУСТОВА (адвокат, що представляла інтереси на той час кандидата у президенти Віктора ЮЩЕНКА у Верховному Суді України наприкінці 2004 року), брат Ю.ЛУЦЕНКА Сергій ЛУЦЕНКО (№30).