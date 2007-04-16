Медведько відхрестився від політики

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО підкреслює, що не дасть втягнути прокуратуру в політику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної прокуратури, про це генпрокурор заявив минулої суботи, 14 квітня, під час урочистого відкриття нової будівлі прокуратури м. Донецька.

"Сьогодні є спроби втягнути Генеральну прокуратуру в політику, але цього не буде. Ми працюємо на закон", - підкреслив О.МЕДВЕДЬКО.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів щодо указу Президента України про розпуск Верховної Ради, а також постанов ВР і Кабінету Міністрів, що послідували, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що "оцінку даним документам може дати тільки Конституційний суд".

Як зазначили в прес-службі, виступаючи на відкритті нової будівлі міськпрокуратури, О.МЕДВЕДЬКО також відзначив, що "в Європі немає кращої будівлі міської прокуратури, ніж у Донецьку". "Тут створено всі умови, щоб люди працювали на благо України", - підкреслив генеральний прокурор.