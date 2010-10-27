Тігіпко зрозумів: шахти, в які не треба весь час гроші закачувати, не потрібні

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що держава повинна залишити собі лише неперспективні шахти, решту – виставити для приватизації приватним інвесторам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив учора в Донецьку на прес-конференції.

«Щодо приватизації шахт – все, що може бути цікавим для приватного власника, треба виставляти», - сказав С.ТІГІПКО. Він зазначив, що держава повинна під час продажу своїх шахт виставляти жорсткі умови для інвесторів, якими передбачався б перспективний розвиток цих вугільних підприємств. «Потрібно виставляти жорсткі умови щодо інвестицій, розвитку шахт, тобто, не просто, щоб зайшли і нічого не проінвестували, не зарядили нові лави, а витягнули, зібрали металобрухт, продали і пішли», - пояснив віце-прем`єр-міністр. При цьому він додав: «Тут держава повинна жорстко ці речі контролювати, але боятися йти на це не можна. Треба залишити за державою лише неперспективні шахти, які, дійсно, вимагають соціальної підтримки, де це просто не бізнес, не робота, а просто соціальна підтримка людей».