Тимошенко знає, через які оборудки кожна людина стала вдвічі біднішою

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що влада використовує докапіталізацію банку "Надра" на 10 млрд. грн. та "Родовід Банку" на 5,8 млрд. грн. як механізм для подальшого виведення коштів за межі України.

Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції в Житомирі, повідомляє її персональний сайт.

"Я ні на хвилину не сумніваюся, що ці гроші будуть зконвертовані через золотовалютні резерви Національного банку і виведені за межі України. Я ні на хвилину не сумніваюся, що це продовжується родинний бізнес Президента нашої держави", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" нагадала, що за часів її прем`єрства саме через ці два банки під час кризи було виведено з країни більше 18 млрд. грн.

"Банк "Надра" і "Родовід Банк" - це вотчина пана ФІРТАША. Це ті банки, через які в розпал кризи були забрані у державі безпрецедентно великі гроші. Якщо порахувати спільно - це було більше 18 мільярдів гривень, які були направлені на ці два банки. Вони впали і не платили заощаджень своїм вкладникам, але всі ті гроші були виведені за межі України", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що збільшення статутних капіталів цих двох банків відбуватиметься за емісійні фінансові ресурси. "Сьогодні вони оголосили, що Національний банк України на чолі з паном АРБУЗОВИМ передає банку "Надра" 10 мільярдів надрукованих гривень і "Родовід Банку" - 5,8 мільярдів надрукованих гривень. Сумно, що через такі непрофесійні, неприпустимі оборудки Національного банку сьогодні кожна людина стала вдвічі біднішою, тому що вона вдвічі більше сьогодні платить за все, що купує. Треба це зупиняти", - наголосила лідер партії “Батьківщина”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови Національного банку України Сергій АРБУЗОВ заявив, що рішення з приводу питання про докапіталізацію «Банку Надра» і «Родовід Банку» буде прийняте до кінця цього місяця.

Раніше голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявив, що аудит «Банку Надра» має бути завершений до 30 жовтня ц.р. Під час аудиту має бути визначена потреба в його докапіталізації.

Раніше НБУ заявляв, що оцінює необхідність у докапіталізації «Банку Надра» на рівні 10 млрд. грн. Передбачалося, що ці кошти будуть внесені до капіталу банку Мінфіном і приватним інвестором на паритетних умовах.

Необхідність у докапіталізації «Родовід Банку» регулятор оцінює у 5,8 млрд. грн.