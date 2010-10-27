Азаров і Путін відзначають істотне збільшення товарообігу

Прем`єр-міністри України та Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН відзначають істотне збільшення двостороннього товарообігу в 2010 році, який до жовтня порівняно з жовтнем 2009 року зріс майже на 80% і становить понад 25 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив М.АЗАРОВ, відкриваючи засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії.

Зокрема М.АЗАРОВ підкреслив, що українська сторона налаштована на ще більшу активізацію торгово-економічної співпраці.

«Ми налаштовані на подальшу інтенсифікацію нашої торгово-економічної співпраці», - сказав український прем`єр.

Він підкреслив, що в двосторонній співпраці спостерігається активізація з реалізації масштабних проектів в атомній енергетиці, авіабудуванні й розширення співпраці в ракетно-космічній галузі, в сільському господарстві, сільгоспмашинобудуванні.

«Загалом хочу відзначити, що робота нашого комітету вже приносить реальні плоди», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що все ж таки існують деякі проблеми в економічному співробітництві.

«Природно, не все йде гладко. Поєднання інтересів наших країн, інтересів бізнесу вимагає не лише політичної волі, але й терпіння, точних розрахунків за часом. Але головне, що ми без коливання стали і йдемо по цьому шляху», - сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу В.ПУТІН також відзначив, що динаміка двосторонніх відносинах між Україною і Росією останнім часом істотно посилилася.

«Я повністю згоден із Миколою Яновичем у тому, що за останній час ми є свідками серйозної динаміки, зростання торгового обороту майже на 80%. Ми дійсно стабілізували наші відносини в енергетичній сфері, й ми знаємо, що уряд України найкращим чином використовує всі додаткові ресурси, які з`являються для вирішення соціальних питань», - сказав В.ПУТІН.

Разом із цим він підкреслив, що в контексті розвитку двосторонніх відносин на порядку денному стоїть питання не стільки збільшення обсягів товарообороту, скільки наповнення відносин «новим якісним змістом».

В.ПУТІН зазначив, що Україна і Росія повинні зосередити свою увагу на співпраці у високотехнологічних галузях, зокрема атомній енергетиці, авіабудуванні, суднобудуванні, космосу. «Все це є перспективою нашої спільної роботи на найближчі роки», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня в Києві на спільній з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ прес-конференції Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив надію, що в другому півріччі країнам вдасться збільшити динаміку зростання товарообороту і вийти на 35 млрд. дол.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що 35-40 млрд. дол. - це завдання на поточний рік, а країни-партнери повинні ставити амбітні завдання, й тому він вважає, що вже найближчими роками Україна та Росія повинні вийти на товарооборот обсягом 100 млрд. дол.