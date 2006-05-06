Рибак підозрює, що Єханурову доведеться ”сушити весла”

Юрій ЄХАНУРОВ не стане прем`єр-міністром України, якщо буде створена «помаранчева» коаліція, заявив у інтерв`ю «Главреду» голова політради Партії регіонів України Володимир РИБАК.

«Якщо буде «помаранчевая коаліція, то ЄХАНУРОВ може сушити весла», - сказав він.

За словами В.РИБАКА, «будь-яка одноколірна коаліція, хоч помаранчева, хоч біло-блакитна, веде до подальшого розколу країни». Він вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО «повинен виступити гарантом Конституції і людиною, яка об`єднає Україну». За його словами, звернення БЮТ з приводу того, щоб Президент очолив «Нашу Україну» на переговорах коаліції - це спроба зробити

В.ЮЩЕНКА лідером «15% населення України». «Ми ж вважаємо, що Президент повинен

представляти всю Україну», - сказав В.РИБАК. За його словами, потрібно «піднятися вище за політичні чвари, взяти прапор України, відштовхнутися від наказів виборців в економіці, в соціальних питаннях, і всім разом приступити до роботи: і «Нашій Україні», і БЮТ, і Партії регіонів, і соціалістам, і

комуністам». Він вважає, що коли буде створена «настільки широка коаліція», тоді «говоритимемо про прем`єрство».

Як заявив В.РИБАК, «переважна більшість» у Партії регіонів вважає, що «повинна бути широка коаліція, здатна виконати зобов`язання перед виборцями, і таке добро керівництво партії дає». За його словами, програма Президента України В.ЮЩЕНКА «Десять кроків назустріч людям» і програма Партії регіонів - однакові! У ключових питаннях у нас загальне бачення».

В.РИБАК підтвердив, що Партія регіонів веде переговори з «Нашою Україною» про створення коаліції, але відмовився назвати конкретних людей, які беруть в них участь.

На питання, чи можливий варіант, коли «широка коаліція залишить Ю.ЄХАНУРОВА прем`єром, а восени його спишуть разом зі збільшеними цінами на газ, напіврозкраденим бюджетом і проблемами всієї решти економіки», В.РИБАК відповів, що «все залежатиме від того, як розвиватимуться події». «Довго такого безладу економіка не витримає, з`являться серйозні діри в бюджеті, буде напружена соціальна ситуація», - сказав він. За його словами, сьогодні «треба тверезо і Президенту, і всім політичним силам оцінити ситуацію». В.РИБАК вважає, що якщо буде «помаранчева» коаліція, то виникнуть проблеми «з тими регіонами, де місцева влада наша - Партії регіонів».

На думку В.РИБАКА, коаліція Партії регіонів і БЮТ на сьогоднішній день неможлива. «Але що буде завтра? Адже постійного нічого не буває в житті», - сказав він.