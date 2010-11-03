Стецьків: кум Януковича стане Генпрокурором, Газпром зайде в Кабмін...

Народний депутат від «Народної самооборони» Тарас СТЕЦЬКІВ вважає подання Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ до парламенту кандидатури Віктора ПШОНКИ для призначення на посаду генерального прокурора «наступною ланкою в узурпації і приватизації влади Партією регіонів і особисто ЯНУКОВИЧЕМ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що В.ПШОНКА - виходець із Донецька і кум Президента.

Депутат наголосив, що після сумнозвісного рішення Конституційного Суду він уже не дивується діям представників нинішньої влади. «Тепер у них буде і кишенькова прокуратура, бо суди вони вже підім’яли, Верховну Раду - також підім’яли. Завтра ще «Газпром» зайде в Кабінет міністрів - і все буде «нормально», - заявив він.