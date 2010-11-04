"Свобода" починає акцію протесту проти фальсифікації

5 листопада Тернопільська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» розпочинає акцію протесту проти спроби фальсифікації виборів під час підрахунку голосів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», о 10.00 «свободівці» розіб’ють наметове містечко біля приміщення міської виборчої комісії (вул. Миру, 6 (біля ПК «Березіль»). “Звідти відбудеться марш проти виборчого свавілля та розбиття другого наметового містечка біля облдержадміністрації. «Свободівці» вимагають припинити спроби фальсифікації виборів під час підрахунку голосів”, – ідеться у повідомленні.

Також о 12.00 відбудеться засідання 37-ї сесії Тернопільської обласної ради, на якому за поданням голови облради Олексія КАЙДИ буде розглядатися питання про спроби фальсифікації результатів голосування на Тернопільщині.

У ВО «Свобода» повідомляють, що Тернопільська міська виборча комісія планує позбавити депутатських мандатів 6 із 24 “свободівців”, які здобули перемогу у мажоритарних округах міста Тернополя.

Також сьогодні, 4 листопада, Київська та Івано-Франківська обласні організації «Свободи» заявили про масові фальсифікації при встановлені результатів голосування на місцевих виборах 31 жовтня, зазначає прес-служба.