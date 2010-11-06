У ГУАМ обговорили питання захисту інформації

В Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ за участю американських експертів обговорили питання захисту інформації.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні в Києві під головуванням грузинської сторони відбулася зустріч експертів робочої групи з питань захисту інформації. У заході також взяли участь представники Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США в Україні.

Учасники зустрічі підбили підсумки виконання проекту рамкової програми ГУАМ-США з модернізації національних інформаційно-аналітичних центрів і розглянули питання виконанням заходів у зв`язку з їх оснащенням засобами криптографічного захисту інформації.

Експерти заслухали звіт про проведену в 2010 році роботу і узгодили пропозиції організаційно-практичних заходів діяльності на 2011 рік.

Чергову таку зустріч планується провести в першому кварталі 2011 року, повідомили в Секретаріаті ГУАМ.