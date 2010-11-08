Олесь Довгий одружився (фото)
11:43, 08 листопада 2010Політика
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Весільна церемонія пройшла відносно скромно
Секретар Київради Олесь Довгий одружився з дочкою депутатки від Партії регіонів Ірини Горіної - Катериною Ілляшенко.
Весілля пари відбулося минулої п‘ятниці о 13.00 у Дніпровському РАГСі Києва. Про це ТаблоIDу повідомили джерела у столичній мерії.
Після двох років роману Довгий може нарешті не приховувати свою кохану. 5-го листопада секретар Київради позбувся статусу холостяка.
Повідомляється, що весільна церемонія пройшла відносно скромно, хоч Довгий і прикрасив весь РАГС живими квітами.
На весіллі Олеся Довгого і Каті Ілляшенко були присутні тільки батьки та хрещені молодят.
Фото джерела ТаблоID
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