Олесь Довгий одружився (фото)

Секретар Київради Олесь Довгий одружився з дочкою депутатки від Партії регіонів Ірини Горіної - Катериною Ілляшенко.

Весілля пари відбулося минулої п‘ятниці о 13.00 у Дніпровському РАГСі Києва. Про це ТаблоIDу повідомили джерела у столичній мерії.

Після двох років роману Довгий може нарешті не приховувати свою кохану. 5-го листопада секретар Київради позбувся статусу холостяка.

Повідомляється, що весільна церемонія пройшла відносно скромно, хоч Довгий і прикрасив весь РАГС живими квітами.

На весіллі Олеся Довгого і Каті Ілляшенко були присутні тільки батьки та хрещені молодят.

Фото джерела ТаблоID