«Регіонал» помер, святкуючи перемогу на виборах

5 листопада помер лідируючий кандидат на посаду голови селища Гвардійське в Сімферопольському районі Криму Федір Поляков.

Як повідомили агентству е-Криму Сімферопольській районній виборчій комісії, Ф. Поляков, який є діючим мером Гвардійського, висувався від Партії регіонів. «Поляков би переміг, це точно, просто не встигли оголосити результати», — відзначили в комісії.

Тепер у селищі мають провести перевибори.

З достовірного джерела агентству також стало відомо, що кандидат помер у селищі Рибальське під Алуштою, де святкував свою перемогу. «Помер під час проголошення тосту — пили за перемогу. Вони вже кілька днів пили, а серце у нього, кажуть, було слабке», — стверджує джерело.