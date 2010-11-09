«Регіонал» помер, святкуючи перемогу на виборах
10:20, 09 листопада 2010Політика
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Під час проголошення тосту...
5 листопада помер лідируючий кандидат на посаду голови селища Гвардійське в Сімферопольському районі Криму Федір Поляков.
Як повідомили агентству е-Криму Сімферопольській районній виборчій комісії, Ф. Поляков, який є діючим мером Гвардійського, висувався від Партії регіонів. «Поляков би переміг, це точно, просто не встигли оголосити результати», — відзначили в комісії.
Тепер у селищі мають провести перевибори.
З достовірного джерела агентству також стало відомо, що кандидат помер у селищі Рибальське під Алуштою, де святкував свою перемогу. «Помер під час проголошення тосту — пили за перемогу. Вони вже кілька днів пили, а серце у нього, кажуть, було слабке», — стверджує джерело.
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