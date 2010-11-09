Тимошенко переконана, що КС прийме потрібне Януковичу рішення

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Конституційний Суд ухвалить таке рішення відносно дати проведення наступних виборів до Верховної Ради, Президента та місцевих органів влади, яке задовольнятиме нинішню владу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Конституційний Суд є сьогодні департаментом Адміністрації Президента, і тому варто чекати на те рішення, яке захоче Президент та його оточення», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що рішення КС не буде ухвалюватися виходячи з чинного законодавства, а буде ситуативним і таким, яким бачить його нинішня влада.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що залишається на своїй позиції відносно того, що вибори до Верховної Ради мають відбуватися у березні 2011 року.

“У Конституції чітко визначений термін проведення виборів, і я не хотіла би, щоб термін виборів визначався у кабінеті Президента, а не Конституцією України”, - сказала вона.