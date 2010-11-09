Ляшко вже націлився скласти конкуренцію Тимошенко

Народний депутат Олег ЛЯШКО після виключення із фракції БЮТ має намір очолити партію, яка буде "реальною опозицією" до діючої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Чернігові.

За словами О.ЛЯШКА, він отримав кілька пропозицій очолити партію.

"Досить на когось працювати, треба самому спробувати. Комусь будеш пахати, тягнути у президенти, прем`єри, а тебе пошлють і спасибі не скажуть, та ще й відра лайна виллють", - пояснив він і підкреслив, що його партія перебуватиме в опозиції до діючої влади – "в опозиції, яка пропонує альтернативний шлях розвитку країни, а не в опозиції базарній, мітингувальній".

О.ЛЯШКО зауважив, що партія, якою він керуватиме, поки що не має широкої популярності, але "спільною роботою зробимо відомою". А на наступних парламентських виборах вона матиме представництво, а то й фракцію у Верховній Раді України, - сказав він.

"Люди голосують за конкретну роботу", - переконаний О.ЛЯШКО.