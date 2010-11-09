Тимошенко підтримає звернення Авакова до Європейського суду

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО підтримує намір кандидата на посаду мера Харкова Арсена АВАКОВА звернутися до Європейського суду з прав людини стосовно фальсифікацій під час виборів мера міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час прес-конференції.

За словами лідера «Батьківщини», те, що нині відбувається під час судових процесів навколо виборів мера Харкова свідчить про заангажованість судової системи. «Це свідчить про те, що в суди звертатися немає ніякого сенсу», - сказала вона.

Саме тому, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, вона підтримуватиме звернення А.АВАКОВА та інших кандидатів на інші посади до Європейського суду із захисту прав людини. «Я вважаю, що коли відсутнє правосуддя в нашій країні, то треба звертатися до тих судів, які можуть встановити справедливість», - додала вона.