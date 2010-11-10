Льовочкін каже, що опозиція вставляє палки в колеса по дорозі в Європу

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН наголошує, що представники опозиції зроблять усе можливе на міжнародному рівні для того, аби результати саміту Україна-ЄС 22 листопада в Брюсселі стали найменш успішними для української сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛЬОВОЧКІН заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я, на жаль, мушу констатувати про те, що українська опозиція намагається зробити все можливе для того, аби саміт був якомога менш успішним», - сказав він:

Глава АП уточнив, що це стосується, перш за все, питання створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС, а також безвізового переміщення українських громадян.

«Оскільки для опозиції важливіший неуспіх влади, ніж успіх України», - вважає С.ЛЬОВОЧКІН.

Він також констатував, що переговори української сторони з ЄС тривають.

«Українську групу на переговорах нині посилено за дорученням Президента. І ми сподіваємося на отримання оптимального результату», - заявив глава АП.