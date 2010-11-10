У Тимошенко думають, що регіонали вже лікті кусають
Соболєв про можливу дату виборів до ВР
Народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ не виключає, що Конституційний Суд ухвалить таке рішення, за яким більшість у Верховній Раді сама визначатиме дату проведення наступних парламентських виборів.
Про це він заявив в інтерв’ю газеті “День” (№ 205 від 10 листопада).
“Я б не говорив сьогодні, що все прогнозовано й зрозуміло. Переконаний, що у Партії регіонів та Адміністрації ЯНУКОВИЧА кусають лікті через те, що вибори до парламенту не оголосили ще півроку тому, коли рейтинг Партії регіонів та особисто ЯНУКОВИЧА зашкалював”, - сказав С.СОБОЛЄВ.
За його словами, ці вибори показали, що катастрофічність падіння рейтингу Партії регіонів є стійким і навряд чи вони з цього вийдуть. “Тому я не стверджував би однозначно, що КС прийме рішення про проведення виборів 2012-го. Я не виключаю, що аналітики з Банкової підкажуть Конституційному Суду (а такий досвід є) затвердити рішення, що дозволяє грати на всі фронти і ще й думати про дату виборів. Ще один можливий варіант - буде затверджено рішення про березень 2011 року, тому що до 2012 року Партія регіонів не доживе, так само і ЯНУКОВИЧ з рейтингом вище хоча б 20%”, - сказав С.СОБОЛЄВ.
На його переконання, нинішні місцеві вибори продемонстрували відчай людей. С.СОБОЛЄВ наголосив, що те, що в окремих регіонах лише 35-40% виборців прийшли і проголосували, - це дуже страшна ситуація для будь-якої влади. “Зважаючи на це, постає питання: «А чи можна й чи варто чекати об’єднаної опозиції, яка йтиме єдиним фронтом?». Я вважаю, що, оскільки наступні вибори не президентські, а парламентські, кожна політична сила сподіватиметься на те, що вона самостійно пройде до парламенту. Тому переговорний процес про ймовірне об’єднання зусиль відбуватиметься в рамках наступного парламенту”, - додав він.
За словами С.СОБОЛЄВА, ключовий момент, коли опозиція або більшість об’єднуються, - президентські вибори. “Ми чітко побачили розклад голосів на цих президентських виборах. Я гадаю, тут зіграло свою головну роль те, чого не було 2004 року, коли ЮЩЕНКО став Президентом. Ніхто тоді не міг навіть уявити, щоб ТИМОШЕНКО закликала у другому або третьому турі голосувати проти всіх. А саме це цього року зробив псевдодемократ і псевдопатріот ЮЩЕНКО, котрий усі ці роки вів до влади цю кліку, яку сьогодні очолює ЯНУКОВИЧ”, - сказав він.