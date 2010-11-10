У Тимошенко думають, що регіонали вже лікті кусають

Народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ не виключає, що Конституційний Суд ухвалить таке рішення, за яким більшість у Верховній Раді сама визначатиме дату проведення наступних парламентських виборів.

Про це він заявив в інтерв’ю газеті “День” (№ 205 від 10 листопада).

“Я б не говорив сьогодні, що все прогнозовано й зрозуміло. Переконаний, що у Партії регіонів та Адміністрації ЯНУКОВИЧА кусають лікті через те, що вибори до парламенту не оголосили ще півроку тому, коли рейтинг Партії регіонів та особисто ЯНУКОВИЧА зашкалював”, - сказав С.СОБОЛЄВ.

За його словами, ці вибори показали, що катастрофічність падіння рейтингу Партії регіонів є стійким і навряд чи вони з цього вийдуть. “Тому я не стверджував би однозначно, що КС прийме рішення про проведення виборів 2012-го. Я не виключаю, що аналітики з Банкової підкажуть Конституційному Суду (а такий досвід є) затвердити рішення, що дозволяє грати на всі фронти і ще й думати про дату виборів. Ще один можливий варіант - буде затверджено рішення про березень 2011 року, тому що до 2012 року Партія регіонів не доживе, так само і ЯНУКОВИЧ з рейтингом вище хоча б 20%”, - сказав С.СОБОЛЄВ.

На його переконання, нинішні місцеві вибори продемонстрували відчай людей. С.СОБОЛЄВ наголосив, що те, що в окремих регіонах лише 35-40% виборців прийшли і проголосували, - це дуже страшна ситуація для будь-якої влади. “Зважаючи на це, постає питання: «А чи можна й чи варто чекати об’єднаної опозиції, яка йтиме єдиним фронтом?». Я вважаю, що, оскільки наступні вибори не президентські, а парламентські, кожна політична сила сподіватиметься на те, що вона самостійно пройде до парламенту. Тому переговорний процес про ймовірне об’єднання зусиль відбуватиметься в рамках наступного парламенту”, - додав він.

За словами С.СОБОЛЄВА, ключовий момент, коли опозиція або більшість об’єднуються, - президентські вибори. “Ми чітко побачили розклад голосів на цих президентських виборах. Я гадаю, тут зіграло свою головну роль те, чого не було 2004 року, коли ЮЩЕНКО став Президентом. Ніхто тоді не міг навіть уявити, щоб ТИМОШЕНКО закликала у другому або третьому турі голосувати проти всіх. А саме це цього року зробив псевдодемократ і псевдопатріот ЮЩЕНКО, котрий усі ці роки вів до влади цю кліку, яку сьогодні очолює ЯНУКОВИЧ”, - сказав він.