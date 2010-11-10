Хорошковський запросив до дорогого ресторану 15 євродепутатів

Голова СБУ Валерій Хорошковський запросив до дорогого ресторану в Брюсселі 15 депутатів Європейського парламенту.

Про це пише видання "EUobserver".

Обід відбувся в ресторані, розташованому на центральній площі Гранд Пляс в "La Maison du Cygne" (Будинку Лебедя).

Один з запрошених на обід депутатів - німецький правоцентрист Елмар Брок вважає, що такий обід свідчить про те, що Хорошковський намагається відігравати велику політичну роль.

Так, за словами Брока, голови британської розвідки МІ5 і МІ6 ніколи б не дозволили собі брати участь в таких обідах.

"Це демонструє, що він відіграє більш політичну роль, ніж просто роль голови служби безпеки. Зазвичай, голова розвідки - це державний службовець. Але він більше політик", - зазначив Брок.

Запрошення на обід надсилала PR-агенція "Glocal Communications", що базується в Брюсселі.

"Пан Хорошковський, який буде у Брюсселі для зустрічей із представниками НАТО, буде задоволений обмінятися з гостями поглядами щодо реформ у секторі безпеки України у контексті євроінтеграції, а також щодо ситуації після нещодавніх місцевих виборів", - говориться в запрошенні, надісланому депутатам.

За даними видання, на обід погодились піти депутати право-центристи Чарльз Таннок з Британії та Лєна Коларська-Бобінська з Польщі, а також представник правого крила поляк Міхал Камінськи.

Усі троє входять до партій, які вороже ставляться до чинного українського президента Віктора Януковича.

Румунський депутат-лівоцентрист Адріан Северін з прихильної до Януковича групи соціал-демократів у Європарламенті, також був у списку запрошених, однак не зміг прийти.

В цьому ресторані в 2003 році екс-президент Леонід Кучма, будучи у міжнародній ізоляції, проводив зустріч із тодішнім главою Єврокомісії Романо Проді.

Українська правда