Лозінського госпіталізували

Колишнього бютівця Віктора Лозінського, якого звинувачують у вбивстві, госпіталізували до медчастини Лук`янівського СІЗО. Екс-депутат поскаржився на болі в серці. Медики поставили діагноз – ішемічна хвороба та гіпертонічний криз, повідомляє ТСН.

У департаменті виконання покарань спростовують інформацію про начебто відсутність належної медичної допомоги. В пресі, з посиланням на одного з адвокатів Лозінського, повідомили, що лікують заарештованого аспірином.

Натомість представники кримінально-виконавчої системи показують заяву колишнього депутата із запевненням – скарг немає.

Як зазначив заступник голови департаменту Микола Ковальчук, Лозінського оглянув невропатолог, було проведено УЗД.

"Лікар подивився, він приймає ліки. У лікарні лежить з 18 жовтня. Можу вам подарувати ксерокопію особисто він написав, що претензій не має", - зазначив він.

Нагадаємо, Віктору Лозінському інкримінується вбивство 53-річного селянина Валерія Олійника, яке сталося на території особистих мисливських угідь Лозінського у червні 2009 року. За даними ГПУ, вбивство Олійника було скоєно з особливою жорстокістю: вже пораненого з вогнепальної зброї селянина Лозінський добивав бампером машини.

Наприкінці квітня екс-депутату висунули обвинувачення за статтею "Умисне вбивство". Вона передбачає покарання до довічного ув`язнення включно. Сам Лозінський свою провину не визнає і відмовляється давати свідчення