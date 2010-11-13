Стецьків: Литвин і комуністи мовчатимуть, бо їм нема куди йти

Ціна за посаду міністра з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи для одного з лідерів партії “Єдиний Центр” Віктора БАЛОГИ – створення в обласній раді Закарпаття коаліції “Єдиного Центру” і Партії регіонів, а також можливий перехід кількох народних депутатів від цієї партії у парламентську більшість.

Про це заявив в інтерв’ю УНІАН народний депутат Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція НУ-НС).

“В.БАЛОГА банально розміняв посаду для себе особисто на такі домовленості... БАЛОГА зробив це абсолютно цинічно і примітивно”, – сказав нардеп.

За його словами, для ПР досить важливо мати контрольовану більшість “в обласній раді Закарпаття, яку “регіонали” програли “Єдиному Центру”. Депутат додав, що Партії регіонів потрібні такі більшості й у інших радах області. “Це для них принципово”, - додав Т.СТЕЦЬКІВ.

Водночас він вважає, що на роботу парламенту такі домовленості ніяк не вплинуть, оскільки крім “балогівських людей є 260 з копійками депутатів, котрі голосують в парламентській більшості”.

Також Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що цим призначенням фракції Блоку Литвина і Компартії “знову обійшли, але вони будуть мовчати”, бо “їм нема куди йти”. На його думку, призначення В.БАЛОГИ і можливе приєднання “балогівських людей” до парламентської більшості – формальне чи просто голосування за законопроекти – послабило позиції Блоку Литвина і комуністів. “Ще комуністи можуть рипнутися, бо вони хоча б можуть самостійно в парламент пройти, а ЛИТВИНА пісенька уже проспівана... І він (голова ВР Володимир ЛИТВИН - УНІАН) все буде мовчки ковтати”, - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.