На повторних виборах грубих порушень не зафіксовано

Грубих порушень виборчого законодавства та громадського порядку під час повторного голосування на місцевих виборах, що відбулися в неділю, 14 листопада, не зафіксовано.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

“За даними Оперативного штабу МВС України виборчий процес при повторному голосуванні на окремих виборчих дільницях на виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів відбувся організовано та спокійно”, - йдеться у повідомленні.

Для охорони громадського порядку на 759 виборчих дільницях, які працювали сьогодні, було залучено понад 1500 працівників органів внутрішніх справ.