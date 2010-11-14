На повторних виборах грубих порушень не зафіксовано
20:39, 14 листопада 2010Політика
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На дільницях чергували 1500 міліціонерів
Грубих порушень виборчого законодавства та громадського порядку під час повторного голосування на місцевих виборах, що відбулися в неділю, 14 листопада, не зафіксовано.
Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
“За даними Оперативного штабу МВС України виборчий процес при повторному голосуванні на окремих виборчих дільницях на виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів відбувся організовано та спокійно”, - йдеться у повідомленні.
Для охорони громадського порядку на 759 виборчих дільницях, які працювали сьогодні, було залучено понад 1500 працівників органів внутрішніх справ.
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