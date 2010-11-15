Луценко: я, чесно кажучи, не спеціаліст з орального сексу

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не бився з радником глави МВС Костянтином Стогнієм.

Про це колишній чиновник заявив в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

"В п`ятницю не було ніякого інциденту зі мною. Я завершив виступ в студії Савіка Шустера, вийшов на вулицю і спокійно спілкувався з іншими людьми", - розповів Луценко.

"В це час Стогній вступивши в перепалку з народним депутатом Гримчаком, не зміг перемогти його інтелектом і накинувся на нього з кулаками", - зазначив екс-міністр.

На його думку, потім Стогній "зрозумів, що це чиста кримінальна справа": "Адже мова йде про особу яка є недоторканою. І яку не тільки бити, навіть лякати не можна".

"Після цього він придумав якусь наївну історію, що нібито кидався на мене. Для мене це новина", - заявив Луценко.

"Я взагалі не вів з ними мову. Ні з Гуцалюком, ні зі Стогнієм. Я стояв буквально біля дверей. Є службова відеокамера, будь-ласка подивіться", - уточнив політик.

Екс-міністр також спростував інформацію про те, що запропонував "оральный контакт із міністром внутрішніх справ".

"Це у людей щось в міністерстві змінилося, якщо у них в голові про оральний секс крутиться. Я, чесно кажучи, в цьому не спеціаліст... Я не знаю, звідки Андреєв висмоктав цю історію про оральний секс. Може в нього є якісь збочення, але це його проблеми", - заявив Луценко.

Українська правда