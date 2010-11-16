Експерти: Попов призначений всупереч рішенню Конституційного суду

Екс-міністр юстиції України, президент Інституту правової політики Микола ОНІЩУК наголошує, що призначення голови Київської міської державної адміністрації має відбуватися з дотриманням рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року, зокрема, КМДА має очолювати лише особа, обрана на посаду Київського міського голови, і вона призначається Президентом України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Інституту правової політики.

“Питання щодо особливостей та порядку призначення голови КМДА врегульовано ч. 4 ст. ст. 118 Конституції України та Законом України “Про столицю України - місто-герой Київ”, положення яких у цій частині стали предметом офіційного тлумачення КС від 25.12.2003 № 21-рп. Зокрема, Конституційний Суд на основі системного аналізу положень Конституції та чинного законодавства дійшов висновку, що КМДА має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка і призначається Президентом України”, - зауважив М.ОНІЩУК.

За його словами, при внесенні змін до Закону України “Про столицю України - місто-герой Київ” щодо порядку утворення районних рад цей закон був доповнений статтею 10-1, яка текстуально і змістовно повторила п. 2 розділу VII прикінцевих положень цього ж закону. “Це означає, що законодавче регулювання відносин щодо особливостей та порядку призначення голови КМДА не змінилися. Таким чином, з прийняттям названих змін залишились незмінними змістовні положення Конституції та законів України, які були піддані системному аналізу в їхньому взаємозв`язку”, - зазначив він.

“Отже, призначення голови КМДА має відбуватися з дотриманням вищезазначеного рішення КС, яке є обов`язковим для виконання на всій території України”, - наголосив М.ОНІЩУК.

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Ситуація з призначенням Олександра ПОПОВА головою Київської міської державної адміністрації є юридично неоднозначною.

Таку думку у коментарі кореспонденту УНІАН висловив директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО.

За його словами, з одного боку, ухвалюючи рішення про призначення О.ПОПОВА головою КМДА, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ керувався змінами до закону про столицю, згідно з якими виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади у столиці. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України, зазначено в законі. Разом з тим політолог зауважив, що ці положення не є новими, адже Президент і раніше мав такі повноваження.

Крім того, В.ФЕСЕНКО нагадав, що у 2003 році Конституційний Суд виніс рішення, згідно з яким КМДА має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою. Однак він зауважив, що це рішення ухвалювалось як тлумачення положень Конституції, так і статей закону про столицю, який на сьогодні вже втратив чинність.

“Це може бути зачіпкою для представників влади”, – вважає експерт.

За словами В.ФЕСЕНКО, якщо з цього питання не буде ініційоване нове звернення до КС, то всі органи влади матимуть можливість тлумачити ситуацію, що склалась, на свій розсуд.

“Ситуація є неоднозначною, її можна повертати як в один, так і в інший бік”, – сказав В.ФЕСЕНКО.