Соколовський: офіційний Київ капітулював і готовий «здати» Нафтогаз

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що 17 листопада під час переговорів міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ створено інструмент для поглинання НАК "Нафтогаз України".

Про це експерт заявив у коментарі УНІАН.

«Офіційний Київ капітулював: Кремль при мовчазній згоді української сторони задекларував створення СП на двох, без європейців, як інструмент для поглинання НАК "Нафтогаз України". Від самого початку було ясно, що розмови про тристороннє СП за участю європейських компаній були розраховані на наївних і, скоріше, відвертали увагу від справжніх намірів. Інтересів не виголошувала жодна серйозна європейська компанія. Крім "Газпрому" і "Нафтогазу" ніякої третьої сторони у цьому політпроекті й не передбачалося. А правила і порядки в СП мають бути не європейські, а російські. Насамперед тому, що так вигідно офіційній Москві, а європейським компаніям забороняє законодавство», - зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Експерт вважає, що чинна українська влада, попри обіцянки, за півроку, незважаючи на невиправдане підвищення вартості газу, лише погіршила фінансовий стан НАКу, посилила фактичну залежність від російської монополії, не зуміла розпочати реформування газового сектора, зокрема «Нафтогазу». «Тепер, всупереч чинному законодавству, «Нафтогаз» готові офіційно передати в управління іншій країні. Таким чином, вочевидь, влада сподівається уникнути відповідальності за подальші негативні для нашої держави наслідки і перекласти її на російську сторону», - підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Абсолютно очевидно, що СП за кремлівським сценарієм лише прискорить деградацію української газової галузі, а відтак - поглинання української економіки, державності і самої чинної влади. Дивно, що нинішні можновладці навіть цього не прораховують. Хоча б заради самозбереження», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада в Москві міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН провели зустріч із головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Сторони обговорили низку питань, які стосуються розвитку двосторонньої співпраці та стратегічного партнерства в енергетичній сфері, зокрема питання відбору оцінювача для проведення процедури оцінки активів української та російської сторін для участі в можливому спільному підприємстві між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» на паритетних засадах.