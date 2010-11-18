Єфремов пояснив, чому треба квапитися з перенесенням виборів на 2012 рік

Верховна Рада України планує завтра проголосувати в першому читанні за внесення змін до Конституції України в частині термінів проведення наступних виборів до Верховної Ради, Президента та місцевих органів влади, аби дати чіткий сигнал суспільству, що вибори в парламент відбудуться восени 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«Ми хочемо окреслити лінію парламенту, щоб не було політичних коливань і щоб всі бачили, що парламент визначає дату проведення виборів – жовтень 2012 року», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, це дасть можливість Верховній Раді направити знову цей законопроект до Конституційного суду, і в разі його схвалення на наступній сесії в лютому проголосувати його в остаточній редакції.

Крім того, за словами О.ЄФРЕМОВА, завтрашнє рішення ВР дасть сигнал Центральній виборчій комісії не оголошувати початок виборів до парламенту 22 листопада цього року. Він зауважив, що Центральна виборча комісія обирається парламентом і тому вона має прислухатися до думки того органу, який її призначає.

У той же час, як стало відомо УНІАН, за завтрашнє рішення про проведення виборів восени 2012 року готові проголосувати 311 народних депутатів. За словами співрозмовника агентства, сьогодні були внесені зміни до регламенту ВР щодо скасування голосування бюлетенями, оскільки за це виступали непублічно представники фракції БЮТ. Зокрема, джерело УНІАН стверджує, що депутати від фракції БЮТ боялися, що їм буде дана команда взагалі не брати бюлетені.