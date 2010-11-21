Тимошенко: Партія регіонів намагається розколоти підприємців

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що досягнення цілей акції протесту підприємців можливе лише за умови підтримки з боку політичної сили.

Про це вона сказала в інтерв`ю виданню Kyiv Post.

Вона вважає, що всеукраїнська масова акція протесту підприємців є поворотним моментом у боротьбі за незалежність, демократію і свободу в Україні.

"У цих подіях я бачу поворотний пункт у боротьбі за незалежність, демократію і свободу України. Дуже символічно, що все це відбувається напередодні річниці Помаранчевої революції. Причина цих протестів в тому, що малий і середній бізнес - саме виживання яких під загрозою - вирішили не опускати голову, не емігрувати з країни. Замість цього вони зібрали сили і мужність, щоб сміливо боротися за свої інтереси та відстоювати їх. Це важливий і значний крок в історії України", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" переконана, що підприємці досягнуть своєї мети за умови наявності волі. "Демонстранти переможуть, якщо не будуть відступати. Їх воля і сила набагато більше, ніж у кланового режиму, який сьогодні керує Україною. Думаю, для діючого уряду це - початок кінця", - припустила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що в політичному секторі спостерігається консолідація. "Не серед продажних політиків, а серед громадян, які хочуть боротися і захищати свої інтереси у співпраці з моєю командою. Хочу нагадати всім, що наша політична команда з самого початку очолила спроби опору так званій податковій реформі", - пояснила вона.

У той же час, на її думку, досягнення цілей акції протесту можливе лише за умови підтримки підприємницького руху з боку політичної сили. "Тут взаємна залежність. Вони стали силою, з якою доводиться рахуватися. Але вони визнають, що просто вийти на вулиці недостатньо. Вони визнають, що необхідна політична сила, яка приєднається до них і буде надавати підтримку", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми чудово розуміємо, що пропрезидентська Партія регіонів намагається звести нанівець спроби демонстрантів і саботувати їхню діяльність, зокрема, підсаджуючи до них штучних лідерів, які зможуть розділити рух і змусити маси відчути, що їхні зусилля ні до чого не привели. Я не дозволю маніпулювати людьми", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.