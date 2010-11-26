Колишній охоронець екс-президента Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО готовий вступити в Партію регіонів у разі встановлення слідством замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це він повідомив у коментарі газеті «Сегодня».

М.МЕЛЬНИЧЕНКО в черговий раз заявив, що за всі свої дії, пов`язані зі «справою Гонгадзе», готовий відповідати згідно із законом.

«Я передав до Генпрокуратури все, що просило слідство. Розповів і показав, як вів записи, як це відбувалося. Вони пройшли експертизу, визнані автентичними (за словами джерела в ГПУ, визнані такими не всі, а використовують їх як доказ не у справі «касетного скандалу», якого просто немає, а у справі про вбивство Гонгадзе – «Сегодня»). Цього достатньо для ухвалення відповідних процесуальних рішень. Те, що справа проти мене не закрита, свідчить про прагнення правоохоронних органів встановити істину, визначивши ступінь провини тих самих КУЧМИ, ЛИТВИНА, Фере», – сказав екс-майор держохорони.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО закликав усіх, хто має в своєму розпорядженні інформацію щодо цієї справи, передати її до Генпрокуратури. «І можу заявити: якщо у нинішньої влади вистачить політичної волі довести цю справу до кінця, я напишу офіційну заяву з проханням прийняти мене в Партію регіонів», – сказав він.