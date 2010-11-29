"Батьківщина" виключила трьох депутатів за коаліцію з ПР

Трьох депутатів Черкаської міської ради від ВО «Батьківщина», які увійшли до коаліції Партії вільних демократів та Партії регіонів, виключено з партії і їх буде позбавлено депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова фракції ВО "Батьківщина" в Черкаській міській раді Наталія КОВАЛЕНКО.

За її словами, бюро партії прийняло рішення про виключення з фракції цих депутатів «за грубе порушення статуту». Крім того, буде подано до суду позов про скасування депутатських повноважень цих депутатів через невідповідність їхніх практичних кроків передвиборній програмі.

В той же час голова Черкаської обласної організації партії «ВО «Батьківщина» Анатолій БОНДАРЕНКО у місцевих ЗМІ заявив, що «прізвища цих зрадників виборці прочитають на біг-бордах міста».