Екс-голова Служби Безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що Комуністичну партію слід заборонити в Україні.

Про це він заявив в інтерв`ю радіо "Свобода", присвяченому темі Голодомору.

"Український суд в січні цього року визнав, що Голодомор був і є геноцидом. Назвав організаторів цього страшного злочину щодо українців. Від Сталіна, Кагановича, Молотова, Чубара, Постишева й Хатаєвича. Крім того, суд визначив, з якою ж метою організатори вчинили цей геноцид на території нашої держави, а також в тих місцях, де компактно проживали українці", - нагадав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

“Далі має бути суд над комунізмом і над комуністичною партією...Перше і найголовніше, що є в нашій державі зараз - це співпраця з злочинцями, які організували геноцид. Комуністичну ідеологію треба на законодавчому рівні заборонити як злочинну ідеологію, яка призвела до знищення мирного населення", - заявив екс-голова СБУ.

“Після цього обов`язково має бути законодавче положення, коли в законі, або судом хоч раз буде визнано, що КДБ було злочинною організацією", - сказав він.

“На території саме нашої держави Сталін вперше вигадав концтабори. На території саме нашої держави Сталін і його, власне поплічники, і ГПУ - каральні органи вперше застосували оточення озброєними загонами мирних населених пунктів. Так само вперше на нашій території було здійснено найстрашніший злочин, один з видів геноциду - це відокремлення дітей від батьків", - цитує В.НАЛИВАЙЧЕНКА Українська правда.