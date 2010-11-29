Депутати хочуть знати, що думає Тігіпко про повернення ПДВ

Лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО пропонує у п’ятницю, 3 грудня, під час Години запитань до уряду у парламенті заслухати інформацію віце-прем’єр-міністра України Сергія ТІГІПКА щодо економічної ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради керівництва Верхвоної Ради.

Зокрема, за словами М.МАРТИНЕНКА, С.ТІГІПКО має надати Верховній Раді інформацію щодо ситуації навколо Податкового кодексу та взагалі щодо напрацювання економічних реформ. «Що ми будемо робити з економічними реформами? Це питання нам до кінця незрозуміле», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

Крім того, додав він, віце-прем’єр має прояснити ситуацію з поверненням ПДВ експортерам.