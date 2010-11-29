Яким буде Львів, якщо Податковий кодекс набере чинності

Сьогодні у Львові активісти альянсу «За чесні податки» представили проект-прототип міста майбутнього, яке чекає на львів’ян у разі набуття чинності Податковим кодексом.

Як передає кореспондент УНІАН, з 11.00 вулиця Галицька перетворилася на вулицю Порожніх вітрин. Організатори наліпили на вітрини магазинів та кафе плакати з написами «Ліквідація», «Оренда», «Розпродаж». Як пояснили організатори акції, вони у такий спосіб візуалізували загрозу знищення середнього та малого підприємництва.

«Це станеться, якщо підприємець буде вимушений закрити свою справу, якщо мільйони підприємців позвільняють своїх працівників і разом з ними займуть чергу на біржі праці, якщо мільйони громадян країни опиняться на межі бідності. Ось у що перетворяться вулички туристичного центру країни і життя мешканців Львова», - наголосили організатори акції.