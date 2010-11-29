Литвин помстився «жіночкам з книжкового ринку»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає за необхідне оперативно розглянути зміни до Податкового кодексу в разі його підписання Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні під час брифінгу.

Спікер наголосив, що йому також не все подобається у Податковому кодексі, але рішення вже прийнято і потрібно рухатися вперед в цьому напрямку. «Я представникам малого і середнього бізнесу говорив: «Я вас розумію, я вас підтримую. Але давайте знайдемо компромісне рішення ваших інтересів та інтересів держави», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що нині в першу чергу має стояти питання щодо виконання соціальних зобов’язань держави та наповнення Пенсійного фонду. «Не вистачало ще, щоб були проблеми з Пенсійним фондом. Тому я вважаю, що треба напрацювати зміни до цього Податкового кодексу і, якщо він буде підписаний, оперативно їх розглянути», - сказав спікер. Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, ці зміни мають стосуватися спрощеної системи оподаткування.

На переконання голови ВР, сьогоднішні політичні звинувачення є нічим іншим, як намаганням сподобатися та перевести економічну проблему в площину політичну.

«Я був на книжковому ринку після ухвалення кодексу. І мені говорять жіночки: «Ми на вас розраховували», а я їм кажу: «Я на вас теж розраховував під час виборів, а ви масово проголосували за інших», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада ц.р. Верховна Рада України прийняла Податковий кодекс, який викликав обурення у підприємців.

22 листопада на Майдані Незалежності в Києві підприємці розпочали безстрокову акцію протесту проти Податкового кодексу.

27 листопада Президент Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав наметове містечко на Майдані, поспілкувався з підприємцями і не виключив, що заветує Податковий кодекс.