Янукович розказав, яку проблему він до цих пір не вирішив з Медведєвим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначає, що питання розділення Керченської протоки залишається невирішеним в українсько-російських відносинах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час зустрічі з головою Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Сергієм МИРОНОВИМ сьогодні в Києві.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що на сучасному етапі українсько-російські відносини вийшли на високий, активний рівень розвитку і мають прекрасні перспективи для подальшого поглиблення.

Зокрема, Президент акцентував увагу на актуальності завершення роботи й підписання угоди про стратегічне партнерство між двома країнами, яке б дозволило створити ефективні, конкретні механізми для реалізації співпраці.

Проте він відзначив існування невирішених, чутливих питань в українсько-російських відносинах: «На сьогодні є принципові питання, які для нас є дуже важливими й ми працюємо сьогодні над ними. Залишається поки невирішеним питання розділення Керченської протоки. Є пропозиції з двох сторін, але вони не відповідають нашим, говоритимемо, бажанням».

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на ряд інших актуальних питань. «Це питання наших газових відносин. Ми їх обговорювали з Дмитром Анатолійовичем (МЕДВЕДЄВИМ) достатньо багато раз. Ми працюємо зараз у дуже глибокому контакті. Сподіваюся, що це дозволить нам знайти шляхи й рішення, компромісні рішення і, звичайно, дуже важливо, щоб ми на цьому шляху враховували особливості наших економік», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і висловив надію, що компроміси будуть знайдені найближчим часом.