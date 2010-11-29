Підприємці призупинили акцію протесту до четверга

Підприємці до четверга, 2 грудня, призупинили акцію протесту, очікуючи відповіді Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомив представник Координаційної ради підприємців України Володимир ДОРОШ.

За його словами, організатори акції, враховуючи складні погодні умови, вирішили зробити паузу, «але це не означає, що вона припинена, оскільки може відновитися у будь-який момент».

Крім того, В.ДОРОШ зауважив, що акція відновиться у четвер, якщо глава держави не дасть відповіді на вимоги підприємців щодо Податкового кодексу.

«Але остаточне рішення щодо акції залишається за координаційною радою», - сказав він.