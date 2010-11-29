Губернатор обіцяє повідривати опозиції голови

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій РИЖУК закликає керівників районів в області навести лад на місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.РИЖУК заявив сьогодні на колегії Житомирської облдержадміністрації.

Губернатор заявив, що має намір рішуче боротися з ледарями і формальним ставленням до виконання ряду соціально-економічних програм органами місцевого самоврядування.

"Якщо районна рада збирається тільки для того, щоб помітингувати або щось там формально прийняти - звіт чи програму без жодного виступу, а я сам це бачив і брав участь у таких горе-сесіях, то нам не потрібно такого”, - підкреслив С.РИЖУК.

“І якщо хтось там говорить про якусь опозицію, то повідриваємо голови, точно кажу”, - сказав губернатор. “Не фізично, а умовно", - додав він. "Ніхто не буде байдикувати, нікому не дозволимо, бо ми обіцяли людям дати їм краще життя", - сказав С.РИЖУК.