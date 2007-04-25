Лавринович чітко бачить, що виборів 27 травня бути не може

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що постанова Вищого адміністративного суду України, в якому йдеться про неможливість проведення позачергових виборів 27 травня, є абсолютно легітимною і має виконуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

О.ЛАВРИНОВИЧ вважає, що це рішення «очевидне і ясне – виборів бути не може 27 травня за будь-яких обставин».

Міністр переконаний, що якщо Конституційний Суд ухвалить рішення про конституційність указу Президента про розпуск парламенту і призначення дати позачергових виборів, то дату виборів необхідно буде визначати на основі чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня заступник міністра Кабінету міністрів Олена ЛУКАШ заявила, що Вищий адміністративний суд України підтвердив рішення Печерського районного суду Києва про відмову розглядати позов Блоку Юлії Тимошенко про бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо формування окружних виборчих комісій.

Сьогодні, 25 квітня, народний депутат V скликання, член фракції Партії регіонів Григорій КАЛЕТНІК заявив, що, розглядаючи цю скаргу, ВАСУ прийняв окрему постанову, в якій зазначається, що створення окружних виборчих комісій з порушенням термінів, встановлених законом, може поставити під сумнів результати дострокових виборів.